Новый метод определения допинга может быть внедрён к Олимпиаде-2020

К Олимпийским играм 2020 года может быть разработан новый метод определения наличия допинга в организме спортсменов, сообщает The Times. Предполагается, что новый допинг-тест сможет определять маркеры в крови, которые вырабатываются после применения спортсменом запрещённого препарата. Новый подход позволит обнаруживать следы допинга спустя недели после приёма препарата.

Разработкой новой системы тестирования занимается группа специалистов из университета Брайтона. На это Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство выделили около $ 700 тыс.