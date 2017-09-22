«Броненосец» одержал вторую победу в ТР52 Menorca Sailing Week 2017

В третий день соревнований 52 SUPER SERIES Menorca Sailing Week 2017 команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team одержала ещё одну победу. В общем зачёте этапа российская команда идёт четвёртой.

«На примере второй гонки сегодня мы видим, как один манёвр может решить судьбу всей гонки. Мы приняли правильное решение, хотя оно выглядело неоднозначно и рискованно», — рассказал рулевой Bronenosec Sailing Team Владимир Любомиров.

Команда вице-чемпионов прошлого сезона Azzurra продолжает лидировать, но преимущество итальянцев минимально. Вторую строчку делят немецкая Platoon и действующие чемпионы сезона-2016 американцы Quantum Racing. Далее, с отставанием от первой тройки в один пункт, четвёртую строчку разделяют «Броненосец» и британская Gladiator.

В проекции на общий результат сезона «Броненосец» идёт пятым.