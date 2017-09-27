Российская команда Seven Feet выиграла регату Far East Cup 2017

В Циндао (Китай) состоялась регата на кубок Дальнего Востока 2017 (Far East Cup 2017). Победителем соревнований, как и в прошлом году, стал российский экипаж из Владивостока Seven Feet шкипера Ильи Ермакова (Андрей Анискин, Артем Каржуев, Игорь Сухов, Роман Арестов, Михаил Оропай, Александр Белый), сообщает официальный сайт яхт-клуба «Семь футов».

Гонки проводились на яхтах класса Beneteu 40. Формат регаты предполагал иншорные и офшорные гонки.

Решающей стала 340-мильная гонка от Мокпо до Циндао, по итогам которой российская команда опередила соперников из Китая.