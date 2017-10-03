EAA: Широбоков не вошёл в тройку кандидатов на звание восходящей звезды года

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в Лондоне в ходьбе на 20 км российский легкоатлет Сергей Широбоков не вошёл в тройку претендентов на звание восходящей звезды года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации, сообщает официальный сайт EAA.

Борьбу за награду продолжают норвежский бегун Якоб Ингебригтсен, греческий прыгун в длину Милтиадис Тентоглу и норвежский барьерист Карстен Вархольм.

Победитель станет известен на на гала-вечере, который состоится 14 октября в Вильнюсе (Литва).