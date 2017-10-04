Олимпийский огонь Игр-2018 зажгут в древней Олимпии 24 октября

Церемония зажжения олимпийского огня Игр-2018 состоится в древней Олимпии, на родине Олимпийских игр в Греции, 24 октября 2017 года, сообщает пресс-служба МОК.

Эстафета олимпийского огня является одним из самых символичных олимпийских событий. Она знаменует отсчёт времени перед стартом одного из величайших спортивных и культурных событий в мире. Она объединяет и вдохновляет всех, кому дороги олимпийские ценности совершенства, дружбы и уважения.

Эстафета олимпийского огня Игр-2018 будет проходить на различных видах транспорта – от самолёта и поезда до канатной дороги и робототехники. За 101 день путешествия по восьми крупнейшим городам Кореи в эстафете примут участие 7500 факелоносцев. На Олимпийский стадион огонь прибудет 9 февраля 2018 года.