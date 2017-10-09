В. Родионенко: российские гимнасты недобрали медалей на ЧМ в Монреале

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила выступление российских гимнастов на чемпионате мира в Монреале. Россияне завоевали две серебряные и одну бронзовую награды.

«Мы недобрали здесь медалей. В вольных упражнениях, в мужском опорном прыжке. Обидно, но с этим можно жить, ведь мы знаем, что у нас есть на этих снарядах конкурентоспособные гимнасты. И наши соперники, что немаловажно, тоже об этом знают.

В вольных упражнениях исполнение Никиты Нагорного и Артура Далалояна ни в чем не уступает тому, что показывают зарубежные конкуренты. Особняком только стоит японец Кэндзо Сираи, он вне конкурса, но я не знаю, будет ли он теперь менять программу. У него нет разнообразия, во всех диагоналях только пируэты присутствуют. Непонятно, как всё это будут оценивать дальше", — цитирует Родионенко ТАСС.