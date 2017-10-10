Латынина: золота на чемпионате мира по спортивной гимнастике мы взяли маловато

Девятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике Лариса Латынина оценила выступление сборной России на прошедшем чемпионате мира в Монреале. В активе сборной России 6 медалей (1 золото, 3 серебра и 2 бронзы) и третье место в общекомандном медальном зачёте.



«В принципе, по количеству завоеванных медалей и по тем отзывам, которые я слышу от руководителей, считается, что выступили блестяще. Но мы, старшее поколение, которое привыкло к большему количеству золотых наград, конечно, считаем, что золота маловато.



Команда выступала без лидера — Алии Мустафиной. Это сказалось. Девочки хорошие, молоденькие и первый раз выступали на чемпионате мира, поэтому, если они излишне волновались, это не удивительно. Та же Елена Ерёмина говорила «Я ехала за золотом». Вы знаете, я за всю свою жизнь, когда ехала на ответственные соревнования, никогда не ставила перед собой задачу выиграть золото или какое-то определённое количество медалей — я ехала выполнить в лучшем виде всё то, что умею.



Мустафина — настоящий боец, и после рождения ребенка, я думаю, она восстановится. Я же восстановилась. Первые тренировки, конечно, даются очень тяжело — такое впечатление, что ты приходишь в зал и совершенно начинаешь всё с нуля. Но всё быстро возвращается», — цитирует Латынину «Собеседник».

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