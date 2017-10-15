Гандболистки «Кубани» вышли в следующий раунд Кубка ЕГФ

Во втором матче 2-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ краснодарская «Кубань» на своей площадке вновь разгромила сербский «Медицинар». На этот раз со счётом 35:22. По 5 мячей в составе хозяек площадки забили Любовь Аришина, Юлия Гаряева и Валентина Вернигорова.

Накануне в первом матча «Кубань» уверенно обыграла «Медицинар» со счётом 33:23. По согласованию команд оба матча проходили на площадке «Кубани».

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«Кубань» (Россия) — «Медицинар» (Сербия) – 35:22 (15:10).

Первый матч – 33:23.