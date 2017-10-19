Баитова: я бы не сказала, что Щербо какой-то маньяк

Олимпийская чемпионка 1988 года по спортивной гимнастике Светлана Баитова прокомментировала заявление бывшей советской и украинской гимнастки Татьяны Гуцу о том, что в 1991 году она была изнасилована советским и белорусским гимнастом Виталием Щербо.

«Кто знает, почему сейчас она об этом заявила? Почему Корбут столько молчала, а потом и книгу написала и большую статью, что её Кныш изнасиловал? Кто знает? Может, популярности хотят, денег? Я не знаю. Если о человеке забывают, он хочет, чтобы о нём вспомнили.

Гуцу была маленькой, худенькой, хорошенькой девочкой. Она была намного моложе меня. Ничего плохого я о ней сказать не могу.



Я бы не сказала, что Щербо какой-то маньяк. Это нормальный парень был. И тогда никаких разговоров не было. Мы тогда дети были», — цитирует Баитову «Радио Свобода».