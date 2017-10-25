Команда Сидоровой потерпела первое поражение на ТБШ по кёрлингу в Канаде

Сборная России по кёрлингу со скипом Анной Сидоровой во втором туре кругового турнира этапа серии «Большого шлема» в Ллойдминстере (Канада) уступила команде Шотландии со скипом Ив Мюрхед со счётом 5:6. За российскую команду на этих соревнованиях выступают также Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех и Алина Ковалёва.

В первом матче российская команда взяла верх над соперницами из США со счётом 6:5, а в следующей встрече постарается одолеть канадок.

Восемь лучших команд по итогам кругового турнира выйдут в плей-офф.