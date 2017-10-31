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Стали известны номинанты на звание яхтсменки года в России

31 октября 2017, вторник. 12:38 Другие

20 ноября состоится церемония вручения общественной премии «Яхтсмен года», организатором которой выступает Всероссийская федерация парусного спорта. В номинации «Яхтсменка года» представлено 10 спортсменок. До окончания голосования осталось семь дней.

Номинантки на звание «Яхтсменка года»:

1. Елена Калинина — одна из сильнейших кайтбордисток мира, неоднократная чемпионка мира и Европы. В 2017 году она заняла третье место на чемпионате Европы Formula Kite.

2. Анна Басалкина — многократная чемпионка России (470, Европа, Инглинг), призёр национальных чемпионатов (470, Европа, Дракон, эМ-Ка, Фарр-30, J/80), вице-чемпионка мира (Инглинг), вице-чемпионка Универсиады, чемпионка Европы, победительница Трофея Принцессы Софии, участница Олимпийских игр, тренер, подготовивший восьмерых призёров первенства России, четырёх кандидатов в мастера спорта и троих мастеров спорта. Анна Басалкина – рулевая команды Академии парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга в Высшем дивизионе Национальной парусной лиги.

3. Мария Кислухина — член молодёжной команды России с 2014 года («Лазер-радиал»). В 2017 году она победила на первенстве России и стала третьей на первенстве Европы.

4. Стефания Елфутина — призёр Олимпийских игр—2016 в Рио-де-Жанейро (RS:X). В 2017 году Стефания Елфутина заняла первое место на чемпионате Европы U21, второе место на чемпионате Европы среди взрослых, первое место на чемпионате мира U21 и на чемпионате России.

5. Зоя Новикова / Диана Сабирова — лидеры молодёжной сборной России в классе «29-й». В 2017 году экипаж занял первое место на первенстве России, второе место на первенстве Европы, первое место на этапе Кубка Европы, третье место в финале Кубка Европы.

6. Арина Латынина – в 2017 году юная яхтсменка заняла второе место на первенстве мира («Зум-8»), первое место на первенстве Европы и первенстве России.

7. Валерия Коваленко — в 2017 году у её команды ArtTube RUS7-2: первое место в общем зачёте международной серии Monaco Sport Boat Winter Series в классе J/70 и Зимней серии «Радио Монте-Карло» в Сочи, второе место на этапе международной серии Alcatel (J/70) в Италии, второе место в чемпионате класса J/70 в России. Выступая в Национальной парусной лиге, Коваленко заняла первое место на Гранд-финале в Сочи.

8. Зоя Новикова – в классе «Оптимист» она стала сильнейшей в общем зачёте и лучшей в мировом рейтинге среди российских спортсменов.

9. Анастасия Жданова – в 2017 года она стала чемпионкой мира среди женщин и среди юниорок, заняла первое место на первенстве России, третье место на чемпионате России.

10. Елизавета Боровкова – одна из лучших спортсменок-юниорок России, занимается в Академии парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга. В 2017 году она заняла первое место на первенстве Европы (U17), на первенстве России (U17), на европейской регате Garda Meeting среди девушек (U17), на этапе Еврокубка среди девушек (U17). Стала пятой на первенстве мира (U17).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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