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Исполком МОК приостановил членство в организации Фредерикса из Намибии

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Исполком Международного олимпийского комитета приостановил членство в организации четырёхкратного серебряного призёра Олимпийских игр в беге на 200 метров, члена МОК от Намибии Фрэнки Фредерикса, сообщает официальный сайт МОК. Накануне с соответствующей рекомендацией выступила комиссия по этике МОК.

«Учитывая серьёзность ситуации и её влияние на репутацию МОК, исполком постановил приостановить действия всех прав и обязанностей Фрэнки Фредерикса в качестве члена МОК», — говорится в заявлении исполкома организации.

Напомним, что 3 ноября французские власти обвинили Фредерикса в пассивной коррупции и отмывании денег на выборах столицы летних Олимпийских игр 2016 года.

Источник: Официальный сайт Международного олимпийского комитета Сообщить об ошибке
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