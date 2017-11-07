Исполком МОК приостановил членство в организации Фредерикса из Намибии

Исполком Международного олимпийского комитета приостановил членство в организации четырёхкратного серебряного призёра Олимпийских игр в беге на 200 метров, члена МОК от Намибии Фрэнки Фредерикса, сообщает официальный сайт МОК. Накануне с соответствующей рекомендацией выступила комиссия по этике МОК.

«Учитывая серьёзность ситуации и её влияние на репутацию МОК, исполком постановил приостановить действия всех прав и обязанностей Фрэнки Фредерикса в качестве члена МОК», — говорится в заявлении исполкома организации.

Напомним, что 3 ноября французские власти обвинили Фредерикса в пассивной коррупции и отмывании денег на выборах столицы летних Олимпийских игр 2016 года.