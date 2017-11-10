Грищук играет вничью с Каруаной на турнире по шахматам в Сент-Луисе

В Сент-Луисе (США) проходит турнир по рапиду и блицу. Накануне соперники сыграли по четыре противостояния с контролем времени по 30 минут на партию. В частности, пока российский гроссмейстер Александр Грищук и американец Фабиано Каруана играют вничью 2-2. Оба соперника выиграли по одной партии, ещё две завершились вничью.

Шахматы. Турнир по рапиду и блицу. Сент-Луис. Результаты после четырёх партий

Александр Грищук (Россия) — Фабиано Каруана (США) — 2-2.

Веселин Топалов (Болгария) – Хикару Накамура (США) – 1,5-2,5.

Уэсли Со (США) – Леньер Домингес-Перес (Куба) – 1,5-2,5.

Следующие шесть поединков пройдут с контролем времени 20 минут на партию.