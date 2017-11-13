Вербей: пока Кулижников не отстранён, он чист в моих глазах

Голландский конькобежец Кай Вербей, занявший второе место на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира в Херенвене, заявил, что будет верить в непричастность победителя этого старта Павла Кулижникова к антидопинговым нарушениям, пока россиянин не будет официально отстранён.

«Пока Кулижиников не отстранён, он чист в моих глазах. Когда он преодолевает дистанцию за 1.07,97, я первым делом не думаю о том, что он принимает допинг. Я хочу показать, что такой результат возможен и без допинга», — приводит слова Вербея NOS.