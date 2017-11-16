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Экипаж Комиссарова стал победителем «Регаты чемпионов»

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13 ноября состоялась вторая «Регата чемпионов», которая вновь проводилась на яхтах Elan 210. Призовой фонд соревнований составил 300 тыс. рублей. Лидеры определились после первой же гонки и до конца регаты не дали шансов конкурентам.

Лучшим стал экипаж Сергея Комиссарова (чемпион России в классе «Лазер-стандарт»), трижды занявший первое место.

Второй результат продемонстрировал экипаж Аркадия Кистанова (чемпион России в классе «Финн»), третий — экипаж Яна Чеха (чемпион России в классе «49-й»), сообщает Yacht Russia.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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