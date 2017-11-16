Экипаж Комиссарова стал победителем «Регаты чемпионов»

13 ноября состоялась вторая «Регата чемпионов», которая вновь проводилась на яхтах Elan 210. Призовой фонд соревнований составил 300 тыс. рублей. Лидеры определились после первой же гонки и до конца регаты не дали шансов конкурентам.

Лучшим стал экипаж Сергея Комиссарова (чемпион России в классе «Лазер-стандарт»), трижды занявший первое место.

Второй результат продемонстрировал экипаж Аркадия Кистанова (чемпион России в классе «Финн»), третий — экипаж Яна Чеха (чемпион России в классе «49-й»), сообщает Yacht Russia.