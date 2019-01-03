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Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в декабре

Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в декабре
Другие / Лёгкая атлетика

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене номинирована Европейской легкоатлетической ассоциацией на звание лучшей легкоатлетки декабря, об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, в конце декабря Мария одержала победу на международном турнире по прыжкам в высоту в Минске.

Её соперницами в борьбе за награду станут датская бегунья Анна Эмили Меллер, португальская бегунья на длинной дистанции Ана Дульче Феликс, чемпионка Европы по кроссу и бегу из Турции Ясемин Джан и легкоатлетка из Италии Надия Баттоклетти.

Ласицкене выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в организации.

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