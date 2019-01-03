Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в декабре

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене номинирована Европейской легкоатлетической ассоциацией на звание лучшей легкоатлетки декабря, об этом сообщает пресс-служба организации.



Напомним, в конце декабря Мария одержала победу на международном турнире по прыжкам в высоту в Минске.



Её соперницами в борьбе за награду станут датская бегунья Анна Эмили Меллер, португальская бегунья на длинной дистанции Ана Дульче Феликс, чемпионка Европы по кроссу и бегу из Турции Ясемин Джан и легкоатлетка из Италии Надия Баттоклетти.



Ласицкене выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в организации.