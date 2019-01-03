Эстберг выиграла гонку преследования на «Тур де Ски», Непряева — вторая

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг стала победительницей гонки преследования на 10 км, проходившей в рамках этапа «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Норвежка преодолела дистанцию за 26.21,2.

Второе место заняла россиянка Наталья Непряева, не сумевшая выдержать темпа соперницы. Непряева отстала от победительницы гонки преследования более чем на 30 секунд. Третьей финишировала американка Джессика Диггинс, уступившая Эстберг 1 минуту 12 секунд.

В топ-10 финишировали ещё две представительницы России. Юлия Белорукова заняла четвёртое место, а Анастасия Седова стала шестой.

Лыжные гонки. Тур де Ски. Гонка преследования. Оберстдорф (Германия). Женщины

1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 26.21,2

2. Наталья Непряева (Россия) — +30,4

3. Джессика Диггинс (США) — +1.12,6

4. Юлия Белорукова (Россия) — +1.12,7

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) —+1.23,6

6. Анастасия Седова (Россия) — +2.18,8.