Зеппельт: требование атлетов МОК срочно принять меры по РУСАДА — что это значит?

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал заявление комиссии спортсменов МОК в отношении пропуска РУСАДА срока предоставления данных Московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, Россия не выполнила обязательства предоставить ВАДА данные московской лаборатории до 31 декабря 2018 года.

«Комиссия атлетов МОК намерена дать рекомендации комитету ВАДА по соответствию, после того как РУСАДА нарушило дедлайн. В сообщении говорится: „Принять немедленные меры и действия“. Что это означает?» — написал Зеппельт в «Твиттере».

Заседание, на котором будет рассмотрен вопрос соответствия РУСАДА кодексу ВАДА, пройдёт 14—15 января 2019 года.

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