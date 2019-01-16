«Кубань» разгромила «Университет» в женской Суперлиге по гандболу

В очередном матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги краснодарская «Кубань» на домашней площадке со счётом 37:17 (16:9) разгромила ижевский «Университет».



«Кубань» набрала 19 очков в 14 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги. «Университет» (9) располагается на седьмом месте.



Следующий матч в рамках чемпионата России «Кубань» проведёт 23 января с АГУ-«Адыиф». «Университет» 21 января встретится с «Лучом».



Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины



«Кубань» (Краснодар) — «Университет» (Ижевск) — 37:17 (16:9)



Чемпионат России по гандболу среди мужских команд проводится с 1992 года. Организацией соревнований занимается Федерация гандбола России.