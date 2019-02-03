Трёхкратный чемпион ОИ пловец Сунь разбил молотком пробирку со своей кровью

Трёхкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира по плаванию китаец Сунь Ян подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает The Sunday Times.

Действующий рекордсмен мира на дистанции 1500 м разбил молотком пробирку со своей кровью. Сунь также оскорблял допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в своём доме в Чжэцзяне.

Международная федерация плавания (FINA) отказалась дисквалифицировать китайца из-за недостатка доказательств. Если вина Сунь Яна будет доказана, то трёхкратному олимпийскому чемпиону грозит пожизненная дисквалификация.

ВАДА может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) до 14 февраля.

Ранее, в 2014 году, китайский пловец отбыл трёхмесячную дисквалификацию за употребление запрещённых препаратов.