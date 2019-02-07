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Конькобежец Румянцев остановился в шаге от пьедестала на дистанции 5000 м на ЧМ

Конькобежец Румянцев остановился в шаге от пьедестала на дистанции 5000 м на ЧМ
Другие / Конькобежный спорт

Российский конькобежец Александр Румянцев занял четвёртое место на дистанции 5000 м на чемпионате мира в Инцелле (Германия).

Золотую медаль с рекордом катка (6 минут 7,16 секунды) выиграл норвежец Сверре Лунде Педерсен. Второе место с отставанием 4,53 секунды занял голландец Патрик Руст. Его соотечественник действующий олимпийский чемпион в этом виде программы Свен Крамер — третий (+5,36). Румянцев уступил чемпиону мира 6,58 секунды.

В десятку лучших вошли также двое россиян: Сергей Трофимов показал седьмой результат (+8,94), Данила Семериков финишировал с восьмым временем (+9,42).

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Инцелль, Германия
Мужчины, 5000 м
1. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 6.07,167 (рекорд катка).
2. Патрик Руст (Нидерланды) — +4,53.
3. Свен Крамер (Нидерланды) — +5,36.
4. Александр Румянцев (Россия) — +6,58.
7. Сергей Трофимов (Россия) — +8,94.
8. Данила Семериков (Россия) — +9,42.

По итогам первого дня соревнований в активе сборной России три бронзовые медали. Ранее российские конькобежцы стали третьими в мужском и женском командном спринте, а Наталья Воронина замкнула тройку призёров на дистанции 3000 м.

Конькобежный спорт. ЧМ-2019. Мужчины. 5000 м
07 февраля 2019 года, четверг. 19:54 МСК
1
Сверре Лунде Педерсен
Норвегия
6:07.167
2
Патрик Руст
Нидерланды
6:11.700
3
Свен Крамер
Нидерланды
6:12.531
Конькобежка Воронина выиграла бронзу на дистанции 3000 м на ЧМ в Инцелле
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Российские конькобежки — третьи в командном спринте на ЧМ в Германии
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