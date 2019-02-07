Конькобежец Румянцев остановился в шаге от пьедестала на дистанции 5000 м на ЧМ

Российский конькобежец Александр Румянцев занял четвёртое место на дистанции 5000 м на чемпионате мира в Инцелле (Германия).

Золотую медаль с рекордом катка (6 минут 7,16 секунды) выиграл норвежец Сверре Лунде Педерсен. Второе место с отставанием 4,53 секунды занял голландец Патрик Руст. Его соотечественник действующий олимпийский чемпион в этом виде программы Свен Крамер — третий (+5,36). Румянцев уступил чемпиону мира 6,58 секунды.

В десятку лучших вошли также двое россиян: Сергей Трофимов показал седьмой результат (+8,94), Данила Семериков финишировал с восьмым временем (+9,42).

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Инцелль, Германия

Мужчины, 5000 м

1. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 6.07,167 (рекорд катка).

2. Патрик Руст (Нидерланды) — +4,53.

3. Свен Крамер (Нидерланды) — +5,36.

4. Александр Румянцев (Россия) — +6,58.

7. Сергей Трофимов (Россия) — +8,94.

8. Данила Семериков (Россия) — +9,42.

По итогам первого дня соревнований в активе сборной России три бронзовые медали. Ранее российские конькобежцы стали третьими в мужском и женском командном спринте, а Наталья Воронина замкнула тройку призёров на дистанции 3000 м.

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