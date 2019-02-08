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Российские конькобежки — третьи в командной гонке преследования на ЧМ в Германии

Российские конькобежки — третьи в командной гонке преследования на ЧМ в Германии
Другие / Конькобежный спорт

Российские конькобежки Елена Сохрякова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова стали бронзовыми призёрами женской командной гонки преследования на чемпионате мира в Инцелле (Германия). Победившим японкам, с которыми бежали в одном забеге, россиянки уступили 1,94 секунды. Серебряные награды – у команды Нидерландов.

Ранее первое золото ЧМ в Инцелле принёс сборной России Руслан Мурашов, одержавший победу на дистанции 500 м. Накануне российские конькобежцы выиграли бронзу в мужском и женском командном спринте, а также на дистанции 3000 м среди женщин, где на третью ступень пьедестала почёта поднялась Наталья Воронина.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Инцелль, Германия
Женщины. Командная гонка преследования

1. Япония – 2.55,770
2. Нидерланды – 2.56,205
3. Россия – 2.57,725.

Конькобежный спорт. ЧМ-2019. Женщины. Командная гонка преследования
08 февраля 2019 года, пятница. 19:31 МСК
1
Япония
2:55.785
2
Нидерланды
2:56.205
3
Россия
2:57.725
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