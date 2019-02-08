Российские конькобежки — третьи в командной гонке преследования на ЧМ в Германии

Российские конькобежки Елена Сохрякова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова стали бронзовыми призёрами женской командной гонки преследования на чемпионате мира в Инцелле (Германия). Победившим японкам, с которыми бежали в одном забеге, россиянки уступили 1,94 секунды. Серебряные награды – у команды Нидерландов.

Ранее первое золото ЧМ в Инцелле принёс сборной России Руслан Мурашов, одержавший победу на дистанции 500 м. Накануне российские конькобежцы выиграли бронзу в мужском и женском командном спринте, а также на дистанции 3000 м среди женщин, где на третью ступень пьедестала почёта поднялась Наталья Воронина.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Инцелль, Германия

Женщины. Командная гонка преследования

1. Япония – 2.55,770

2. Нидерланды – 2.56,205

3. Россия – 2.57,725.