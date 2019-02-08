Путин подписал указ о повышении стипендий олимпийцам и паралимпийцам

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении государственных выплат олимпийцам и паралимпийцам.

Указ президента о повышении стипендий чемпионам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также спортсменам, тренерам и иным специалистам сборных команд России по видам спорта, которые включены в программу Олимпиад, Паралимпиад и Сурдлимпиад, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу размер олимпийский стипендий увеличился с 32 до 52 тысяч рублей. Указ вступил в силу с момента его подписания, то есть с 8 февраля 2019 года.

В первоначальной редакции указ был издан 31 марта 2011 года.