ОКР сможет через суд добиваться возврата наград от уличённых в допинге атлетов

Олимпийский комитет России включил в обязательства члена олимпийской команды России пункт, согласно которому спортсмены будут обязаны вернуть награды, если результаты атлетов, показанные в период с февраля 2019 года, будут аннулированы в связи с нарушениями антидопинговых правил.



«Обязательства члена олимпийской команды России являются, по сути, в соответствии с гражданским кодексом, заключением договора о присоединении. Требование о возврате медалей — новое и было включено в обязательства решением исполкома. Теперь у нас появится возможность в случае невыполнения этого требования (как невыполнения обязательств по гражданскому правовому договору) обращаться в судебные инстанции и затем реализовывать их решения через исполнительное производство», — цитирует главу правового управления ОКР Александру Бриллиантову ТАСС.



Последней в декабре 2018 года олимпийскую медаль в ОКР вернула легкоатлетка Антонина Кривошапка.

МОК не потребует от Ухова и Школиной вернуть медали ОИ до конца срока апелляции