С. Логинов взял серебро на ЧМ по конькобежному спорту среди юниоров на 1500 м

Российский конькобежец Сергей Логинов стал серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Базельга-ди-Пине (Италия), на дистанции 1500 м.

В борьбе за золото россиянин уступил 1,99 секунды корейскому конькобежцу, серебряному призёру Олимпийских игр 2018 года в командной гонке преследования Чон Чжэ Вону (1.48,82). Бронзовую медаль выиграл хозяин соревнований Франческо Бетти, проигравший чемпиону мира 2 секунды.

В топ-10 оказался ещё один россиянин — Степан Чистяков, показавший седьмой результат (+3,70).

Конькобежный спорт. Чемпионат мира среди юниоров. Базельга-ди-Пине, Италия

Юниоры, 1500 м

1. Чон Чжэ Вон (Республика Корея) – 1.48,82.

2. Сергей Логинов (Россия) – +1,99.

3. Франческо Бетти (Италия) – +2,00…

7. Степан Чистяков (Россия) — +3,70...

12. Даниил Алдошкин (Россия) — +4,50.

13. Николай Трусов (Россия) — +4,89.

Чемпионат мира среди юниоров завершится 17 февраля.