Тренер: для Ретивых ЧМ — момент триумфа, у него ведь было реноме неудачника

Тренер Валерий Захаров, который много лет работал в сборной Тюменской области с Глебом Ретивых, прокомментировал успех своего подопечного на чемпионате мира – 2019 в Австрии. Ретивых взял бронзу в индивидуальном спринте и серебро в командном спринте вместе с ещё одним тюменцем Александром Большуновым.

«Я очень рад за наших парней. Конечно, для Глеба эти соревнования – момент триумфа. У него ведь было реноме чуть ли не неудачника. Часто бывал в финалах, но почти не имел побед, оставаясь без медалей главных турниров. Сейчас, с двумя наградами чемпионата мира, Ретивых будет ощущать себя намного увереннее. Этого достижения у него уже не отнять.

Реально ли было в финале бороться с норвежцами Эмилем Иверсеном и Йоханнесом Клебо? Конечно! Но вы видели, что было с лыжами?! Они работали намного хуже, чем у соперников. Что тут требовать от ребят. Норвежцы и так сильны, а когда у них и лыжи лучше катят… Если бы резко изменилась погода и снег стал другим, тогда бы все команды пострадали. А тут другое. Кому-то удалось найти правильную смазку, кому-то – нет.

Серебро – отличный результат. Парни – настоящие молодцы. Они в споре за второе место к себе вообще никого не подпустили», — приводит слова Захарова «Тюменская арена».