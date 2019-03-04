Зеппельт в новом сюжете о допинговом скандале упомянул биатлониста Ландертингера

Ассоциация лыжных видов спорта Австрии остаётся в центре скандала в связи с признаниями ряда спортсменов в применении кровяного допинга. О нарушении антидопинговых правил после задержания на чемпионате мира в Зеефельде рассказали лыжники Макс Хауке и Доминик Бальдауф.

Однако, по информации журналиста Хайо Зеппельта, они могут стать не последними представителями зимних видов спорта из Австрии, причастных к махинациям. Дело в том, что с тремя нарушителями антидопинговых правил — Хауке, а также лыжниками Йоханнесом Дюрром и Харальдом Вурмом — работал один тренер — Геральд Хайгль. На странице Хауке в «Фейсбуке» (уже удалённой) было видео, на котором под руководством Хайгля тренировался и четырёхкратный призёр Олимпийских игр, австрийский биатлонист Доминик Ландертингер.

Геральд Хайгль ранее приостановил работу в ассоциации лыжных видов спорта Австрии, а позднее и вовсе прекратил с ней сотрудничать. Доказательств участия Хайгля в допинговой схеме пока обнаружено не было.