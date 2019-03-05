Сборная России упрочила лидерство в медальном зачёте Универсиады-2019

Сборная России упрочила лидерство в общекомандном медальном зачёте XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске после второго дня соревнований. В активе российских студентов 39 медалей (11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых).



Второе место, с тремя золотыми, 1 серебряной и 1 бронзовой медалями, занимает сборная Южной Кореи. Третьи – швейцарские спортсмены (2, 2, 1).



Во второй день россияне завоевали 10 (2, 4, 4) медалей. Чемпионами Универсиады-2019 стали Сергей Горланов и Мария Вяткина, победившие в соревнованиях по спортивному ориентированию. Четыре серебряные медали принесли Владислав Киселёв (спортивное ориентирование), Екатерина Ефременкова (шорт-трек), Антон Енджиевский (горнолыжный спорт) и Милена Быкова (сноуборд).