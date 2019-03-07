Россия упрочила лидерство в 7-й день Универсиады, взяв 5 золотых медалей из 6

Сборная России продолжает уверенно лидировать в неофициальном общекомандном медальном зачёте XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске после седьмого дня соревнований. В активе российских студентов 71 медаль (23 золотые, 26 серебряных и 22 бронзовые).

Второе место, с шестью золотыми, двумя серебряной и четырьмя бронзовыми медалями занимает сборная Южной Кореи. Третьи – швейцарские спортсмены (2, 2, 2).

В седьмой соревновательный день россияне завоевали 13 (5, 4, 4) медалей. Чемпионами Универсиады-2019 стали: Екатерина Ткаченко (горнолыжный спорт), Екатерина Мошкова и Дмитрий Иванов (биатлон), Алиса Ефимова и Александр Коровин (фигурное катание), Марина Вяткина и Сергей Горланов (спортивное ориентирование).

XXIX Всемирная зимняя универсиада в Красноярске завершится 12 марта.

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