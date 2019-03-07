Ярошенко: Логинову будет очень сложно бороться за призовое место на ЧМ

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. Россияне заняли четвёртое место.



«Судя по тому, как сегодня прошла Юрлова-Перхт, у неё есть шансы при идеальной стрельбе в спринте на попадание в шестёрку лучших, потому что мы понимаем, что сегодня и Анастасия Кузьмина не бежала, и некоторые другие спортсменки.



Конечно, когда кто-то идёт на восьмых или 15-х местах в эстафете, он не будет совсем выворачиваться наизнанку, чтобы догонять, мы понимаем прекрасно, что расцениваются всегда три призовых места. Четвёртое – это здорово, но в принципе никого не интересует, надо называть вещи своими именами.



Если смотреть на сегодняшний старт, у Юрловой-Перхт есть хорошие шансы, позитивные прогнозы, но уже когда пройдёт спринт, будут понятны все расклады. У ребят, думаю, объективно, что Логинов – это единственный, кто может попасть в шестёрку при идеальной стрельбе. Мне кажется, ему будет очень сложно бороться за призовое место», – цитирует Ярошенко ТАСС.

Круглов: в целом сборная выглядела неплохо, за исключением Павловой