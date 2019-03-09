Российские «летающие лыжники» — девятые в командном турнире на этапе КМ в Осло

Российские «летающие лыжники» Дмитрий Васильев, Максим Сергеев, Михаил Назаров и Евгений Климов заняли девятое, предпоследнее место на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).

Победу с результатом 469,8 балла одержали хозяева соревнований — норвежцы. Вторыми стали представители Японии, набравшие 456,8 очка. Тройку призёров замкнули австрийцы (454,4). Россияне по итогам четырёх прыжков набрали 353,2 балла.

Отметим, соревнования проходили в формате одной попытки из-за тяжёлых погодных условий.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Осло, Норвегия

Мужчины, большой трамплин, HS134. Командное первенство

1. Норвегия — 469,8 балла.

2. Япония — 456,8.

3. Австрия — 454,4...

9. Россия (Дмитрий Васильев, Максим Сергеев, Михаил Назаров, Евгений Климов) — 353,2.

Завтра, 10 марта, состоятся личные соревнования на большом трамплине.