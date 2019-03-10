Горланов и Киселёв — призёры Универсиады-2019 в спортивном ориентировании

Россияне Сергей Горланов и Владислав Киселев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на средней дистанции в спортивном ориентировании на лыжах на XXIX зимней Универсиаде в Красноярске.

Победителем соревнований стал норвежец Йёрген Баклид, показавший результат 35 минут 25 секунд. На 3 секунды от него отстал Горланов, Киселев уступил 12 секунд.

Ориентирование на лыжах. XXIX зимняя Универсиада. Красноярск

Мужчины. Средняя дистанция

1. Йёрген Баклид (Норвегия) — 35.25.

2. Сергей Горланов (Россия) — +3.

3. Сергей Горланов (Россия) — +12...

10. Александр Павленко (Россия) — +1.50...

12. Александр Злобин (Россия) — +2.20...

17. Сергей Шалин (Россия) — +3.17...

20. Никита Тимофеев (Россия) — +3.23.

Ранее Горланов стал чемпионом Универсиады в гонке преследования и смешанной эстафете, а Киселев выиграл спринт.

Зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта.

Россияне завоевали золото и бронзу Универсиады-2019 в ориентировании на лыжах

Россияне завоевали золото и серебро Универсиады в спортивном ориентировании