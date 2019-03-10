Горланов и Киселёв — призёры Универсиады-2019 в спортивном ориентировании

Россияне Сергей Горланов и Владислав Киселев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на средней дистанции в спортивном ориентировании на лыжах на XXIX зимней Универсиаде в Красноярске.
Победителем соревнований стал норвежец Йёрген Баклид, показавший результат 35 минут 25 секунд. На 3 секунды от него отстал Горланов, Киселев уступил 12 секунд.
Ориентирование на лыжах. XXIX зимняя Универсиада. Красноярск
Мужчины. Средняя дистанция
1. Йёрген Баклид (Норвегия) — 35.25.
2. Сергей Горланов (Россия) — +3.
3. Сергей Горланов (Россия) — +12...
10. Александр Павленко (Россия) — +1.50...
12. Александр Злобин (Россия) — +2.20...
17. Сергей Шалин (Россия) — +3.17...
20. Никита Тимофеев (Россия) — +3.23.
Ранее Горланов стал чемпионом Универсиады в гонке преследования и смешанной эстафете, а Киселев выиграл спринт.
Зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта.