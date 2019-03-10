Тихонов: с такими, как Гараничев, должна быть постоянная работа тренера

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал инцидент в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде, когда Евгений Гараничев пробежал лишний штрафной круг.



«Даже если бы Гараничев отстрелялся чисто на последнем рубеже, то был бы без подиума. Он проехал лишний штрафной, Женя может и три проехать! Не мог понять, почему он так долго проходил. С такими, как Гараничев, должна быть постоянная работа тренера, это касается и всей команды. А когда один тренер заикается, а второй вообще молчит, то о чём тут говорить? Когда передо мной стояли заслуженные тренеры, призёры Олимпийских игр, чемпионы мира, это совершенно другое отношение и уважение, люди понимают, что такое большой спорт.



Мы же видим интервью Хованцева, хороший он парень, но это не его уровень. Мне после развала Союза предлагали работу заместителя министра лёгкой промышленности, там не надо ничего делать, но я не согласился, так как это не моё, хотя мы оказались на улице. А эти идут, и мы видим, как печально всё получается!» — цитирует Тихонова Sport24.

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