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МФК «Спартак» стал обладателем Кубка Москвы

МФК «Спартак» стал обладателем Кубка Москвы
Другие / Мини-футбол

Мини-футбольный клуб «Спартак» стала обладателем Кубка Москвы. В финале красно-белые взяли верх над командой «Газпром-Трансгаз Москва» со счётом 3:1.

В первом тайме «Спартак» дважды поразил ворота Дмитрия Напёрстка — отличились Алексей Белоусов и Владислав Головачёв. Третий мяч уже в пустые ворота провёл спартаковец Ален Лович, сообщает официальный сайт клуба.

8 марта в матче 22-го тура чемпионата России по мини-футболу в Высшей лиге «Спартак» на своей площадке сыграл вничью с «Динамо» (Московская область) со счётом 3:3. В составе красно-белых два мяча забил Юрий Синцов.

«Спартак» после 20 игр занимает пятое место в турнирной таблице Высшей лиги. 15 марта в рамках 23-го тура «Спартак» сыграет с «Дельтой» (Астрахань).

МФК «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в 22-м туре Высшей лиги
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