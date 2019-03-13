Поварницын: сам виноват, что сделал два промаха

Российский биатлонист Александр Поварницын поделился мыслями о выступлении в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде. Спортсмен занял 45-е место.



«Во время гонки больше старался концентрироваться на стрельбе, а не на ветре. На «лёжке» на первых установках ветер был не такой сильный. На первом рубеже поддувало, но я сам виноват, что сделал два промаха. Стал зацеливать, побоялся стрелять сразу в привычном темпе. Вся вина моя.



Почему пришлось брать паузу после американского этапа? Она была нужна, потому что почувствовал нервное истощение, сезон оказался слишком напряженным, насыщенным, у меня такого никогда раньше не было. Нужно было откататься, восстановиться. Я отдохнул, даже слишком. Перед ЧМ можно было немного поднабрать форму, стартовать, например, на Кубке IBU, как на трамплине, перед ЧМ», — цитирует Поварницына „Матч ТВ“.

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