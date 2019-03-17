Сборная России по вольной борьбе разгромила Турцию и вышла в финал Кубка мира

Сборная России по вольной борьбе со счётом 10:0 победила национальную команду Турции во третьем туре группового этапа командного Кубка мира. Соревнования проходят в столице Якутии Якутске.

Победу одержали Муслим Садулаев (до 57 кг), Рамазан Ферзалиев (до 61 кг), Виктор Рассадин (весовая категория до 65 килограммов), Анзор Закуев (до 70 кг), Тимур Бижоев (до 74 кг), Хусей Суюнчев (до 79 кг), Владислав Валиев (до 86 кг), Алихан Жабраилов (до 92 кг), Расул Магомедов (до 97 кг) и Павел Кривцов (до 125 кг).

Ранее сборная России одержала победы над командами Кубы (9:1) и Японии (8:2).

Таким образом, российская сборная заняла первое место в группе и вышла в финал Кубка мира, где сразится за титул с командой Ирана.

Сборная России победила Кубу на Кубке мира по вольной борьбе в Якутске