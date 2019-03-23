Хованцев: в этом сезоне сборную России подводит сервис

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о проблеме, с которой столкнулась национальная команда в нынешнем сезоне.



«Ногами отставание на чемпионате мира было не таким большим что у мужчин, что у женщин. Тем более в женском составе, кроме Юрловой-Перхт, никто не имел опыта выступления на ЧМ. Завоевали три медали, но были возможности завоевать и больше.



Что помешало? Это биатлон, не хватало точных выстрелов. Плюс нас в этом сезоне подводит сервис. Да и в спринте на этапе Кубка мира в Хольменколлене не попали с лыжами. Провал Бабикова отношу на этот счёт.



Как спортсмену пережить такое, когда он готовился, сделал всё, а сервис недоработал? Это индивидуально. Некоторые переживают долго и тяжело. Кто-то отходит быстро. Конечно, это неприятно не только спортсменам, но и тренерам. Мы видим, что спортсмены готовы на лучший результат, а в итоге имеем близкий, но не тот, который мог бы быть.



Вопрос будет стоять об улучшении работы сервиса. Сервис сохранится, но будем искать шестого человека, сейчас там их пять. В этом случае руководство сервиса будет иметь больше свободы для работы с лыжами, немного разгрузится от черновой работы. Больше людей смогут откатывать различные варианты смазки. Плюс нам в сервис-траке не хватает станка для нанесения структуры на лыжи», — цитирует Хованцева «Матч ТВ».

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