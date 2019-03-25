Сумоист Маргиев: переживаем, что не дадут визы в США на чемпионат мира

Неоднократный победитель чемпионатов мира, Всемирных игр и многих других международных турниров по сумо 35-летний Василий Маргиев, который на днях в очередной раз стал чемпионом России в абсолютной весовой категории, выиграв соревнования в Смоленске, рассказал, в каких турнирах ещё примет участие в 2019 году.

«К победным эмоциям привыкнуть невозможно. Каждая победа приносит радость не только мне, но и многим людям, которые за меня переживают, поддерживают. Сейчас начинаем подготовку к чемпионату Европы в Таллине, а там постараемся завоевать путёвку на чемпионат мира в США. Из-за этой политической ситуации очень переживаем, что нам могут отказать в визах. Надеюсь, всё будет хорошо, и сборная России сможет выступить на чемпионате мира», — сказал Маргиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.