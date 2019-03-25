Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Сумоист Маргиев: переживаем, что не дадут визы в США на чемпионат мира

Сумоист Маргиев: переживаем, что не дадут визы в США на чемпионат мира
Другие / Прочие виды спорта

Неоднократный победитель чемпионатов мира, Всемирных игр и многих других международных турниров по сумо 35-летний Василий Маргиев, который на днях в очередной раз стал чемпионом России в абсолютной весовой категории, выиграв соревнования в Смоленске, рассказал, в каких турнирах ещё примет участие в 2019 году.

«К победным эмоциям привыкнуть невозможно. Каждая победа приносит радость не только мне, но и многим людям, которые за меня переживают, поддерживают. Сейчас начинаем подготовку к чемпионату Европы в Таллине, а там постараемся завоевать путёвку на чемпионат мира в США. Из-за этой политической ситуации очень переживаем, что нам могут отказать в визах. Надеюсь, всё будет хорошо, и сборная России сможет выступить на чемпионате мира», — сказал Маргиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.

Борисова и Маргиев выиграли ЧР по сумо в абсолютной весовой категории
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент