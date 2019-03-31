Буртасов: вторую гонку подряд недоволен финишным кругом

Биатлонист Максим Буртасов поделился впечатлениями от выступления в масс-старте на чемпионате России в Тюмени, где он занял второе место.

«Стрельбой доволен полностью. Итогом гонки тоже. Удалось отработать до конца, но Владимир Семаков был посвежее на финишном круге. На предпоследнем подъёме Владимир предпринял рывок. Я не смог его поддержать. Вторую гонку подряд своим финишным кругом я недоволен. В пасьюте тоже упустил серебро в споре с Вадимом Филимоновым», — цитирует Буртасова «Тюменская арена».

Чемпионат России. Тюмень

Мужчины, масс-старт, 15 км

1. Владимир Семаков — 40.47,4 (0).

2. Максим Буртасов — +10,7 (0).

3. Александр Логинов — +38,0 (5).

4. Евгений Гараничев — +38,5 (4).

5. Эдуард Латыпов — +1.12,3 (2).

6. Вадим Филимонов — +1.42,8 (3).

7. Семён Сучилов — +1.51,2 (5).

8. Юрий Шопин — +1.51,5 (4).

9. Алексей Слепов — +1.51,8 (4).

10. Дмитрий Абашев — +2.08,6 (2).