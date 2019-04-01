Аблязин, Далалоян и Нагорный — в сборной России на ЧЕ по спортивной гимнастике

Стал известен состав мужской сборной России на чемпионат Европы по спортивный гимнастике в Польше.

В многоборье российскую команду представят Артур Далалоян и Никита Нагорный. Отметим, что Далалоян является действующим чемпионом мира в личном многоборье, а Нагорный — серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года в команде.

В отдельных видах выступят многократный призёр Олимпийских игр Денис Аблязин, Иван Стретович, Дмитрий Ланкин и Владислав Поляшов.

Ранее многократный чемпион Европы Давид Белявский принял решение отказаться от участия в континентальном первенстве из-за недостаточной готовности к турниру.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдёт в польском городе Щецин с 10 по 14 апреля.