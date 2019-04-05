Италия официально заявила о готовности претендовать на проведение Олимпиады-2026

Итальянское правительство подписало гарантии, требуемые Международным олимпийским комитетом (МОК) для принятия заявки Милана и Кортины д'Ампеццо на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает Inside the Games.



«Правительство Италии настроено провести Олимпийские игры. Мы достигли хорошего уровня сотрудничества», — об этом ранее заявлял секретарь по делам спорта Италии Джанкарло Джорджетти.



Гарантии включают в себя визы и обеспечение прав человека, а также обещание покрыть многомиллионный бюджет безопасности, оцениваемый в $ 465 млн, и обеспечить финансирование ряда инфраструктурных проектов, которые помогут социальному развитию. В особенности речь идёт об объектах, которые связаны с Паралимпийскими играми.