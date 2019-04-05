Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Италия официально заявила о готовности претендовать на проведение Олимпиады-2026

Италия официально заявила о готовности претендовать на проведение Олимпиады-2026
Другие / Прочие виды спорта

Итальянское правительство подписало гарантии, требуемые Международным олимпийским комитетом (МОК) для принятия заявки Милана и Кортины д'Ампеццо на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает Inside the Games.

«Правительство Италии настроено провести Олимпийские игры. Мы достигли хорошего уровня сотрудничества», — об этом ранее заявлял секретарь по делам спорта Италии Джанкарло Джорджетти.

Гарантии включают в себя визы и обеспечение прав человека, а также обещание покрыть многомиллионный бюджет безопасности, оцениваемый в $ 465 млн, и обеспечить финансирование ряда инфраструктурных проектов, которые помогут социальному развитию. В особенности речь идёт об объектах, которые связаны с Паралимпийскими играми.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент