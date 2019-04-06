Карякин выиграл у Ананда и делит с Карлсеном лидерство на мемориале Гашимова

Российский шахматист Сергей Карякин белыми фигурами обыграл индийца Вишванатана Ананда в шестом туре мемориала Вугара Гашимова в Шамкире (Азербайджан). Лидер соревнований, действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, чёрным цветом сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем. Таким образом, Карякин догнал Карлсена в турнирной таблице соревнований после шести туров. У обоих гроссмейстеров по 4 очка.

Ещё один российский участник — Александр Грищук — разошёлся миром с азербайджанцем Теймуром Раджабовым. Также вничью сыграли голландец Аниш Гири и чех Давид Навара. Болгарин Веселин Топалов белыми нанёс поражение азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову.

Перед седьмым туром Карлсен и Карякин опережают ближайших преследователей, среди которых Грищук, на одно очко. В седьмом туре Карлсен сыграет с Гири, а Карякин — с Наварой.