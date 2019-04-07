Мартин: на площадке «Ростов-Дон» был настоящей командой, единым целым

Главный тренер «Ростов-Дона» Амброс Мартин прокомментировал победу над «Ференцварошем» (29:26) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«В первую очередь хочу поздравить каждого игрока с важной победой. На площадке мы были настоящей командой, единым целым. Все внесли свою лепту в итоговый успех. Кроме того, я поздравляю соперника с хорошей игрой. «Ференцварош» не сдавался, сражался до самого конца. Теперь нужно готовиться ко второму матчу и все те положительные моменты, которые сегодня были в нашей игре, использовать в Ростове-на-Дону», — цитирует Мартина сайт клуба.

Ответный матч пройдёт 13 апреля в Ростове-на-Дону.



В прошлом сезоне соперники уже встречались на этой же стадии Лиги чемпионов. Оба матча выиграл «Ростов-Дон» (31:29, 32:22).