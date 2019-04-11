Колесникова-Морозова, Кузнецова и Оршуш вышли в полуфинал чемпионата Европы–2019

Три представительницы России продолжают бороться за медали на чемпионате Европы – 2019 по вольной борьбе.



В категории до 53 кг в 1/2 финала пробилась Стальвира Оршуш. В квалификационной схватке она оказалась сильнее Роксаны Засиной из Польши, в 1/8 финала при помощи туше одержала победу над Флорин Штедлер из Австрии. В четвертьфинале Оршуш разгромила турчанку Зейнеп Йетгил – 11:0.



В четвертьфинальной схватке категории до 65 кг Мария Кузнецова одолела Полин Лекарпентье из Франции – 5:3. Соперницей Марии в полуфинале будет Кристина Инче (Румыния).



Третьей представительницей России в полуфинале станет Татьяна Колесникова-Морозова. В категории до 72 кг в соревнованиях принимают участие всего 6 спортсменок, поэтому турнир проводится по круговой системе.

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