Нагорный — о победе на ЧЕ: выступил по-новому и получил очень крутой опыт

Российский гимнаст Никита Нагорный не сдерживал радостных эмоций после того, как победил в многоборье на чемпионате Европы в Щецине (Польша).

22-летний спортсмен набрал 88,665 балла по итогам шести упражнений. Второе место занял ещё один россиянин Артур Далалоян (87,832). Бронзовую медаль завоевал представитель Кипра Мариоса Георгиу (84,398).

«Для меня это очень крутой опыт. Немножко попробовал по-новому выступить. Доха, чемпионат мира, анализируешь, делаешь выводы определённые. Получилось сделать правильные выводы, не всегда же попадёшь, можно всю жизнь делать выводы и не добиться результата. Но, опять же, это не такое, что что-то в своей голове поменял и будешь теперь постоянно побеждать, как робот.

Хочу отметить, что намного проще, когда выступаешь со своим другом и товарищем по команде, когда знаешь, что нет рядом лидеров таких стран, как Япония, Китай и так далее. Немножко попроще выступать, а выиграл бы Артур – я бы не расстроился. Самое главное, что для страны принесли две высшие медали в многоборье, причём, что хочу отметить, с очень большим отрывом», — цитирует Нагорного «Р-Спорт».