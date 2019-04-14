Линейная «Ростов-Дона» Петрова получила травму в матче ЛЧ с «Ференцварошем»

Линейная гандбольной команды «Ростов-Дон» Майя Петрова получила травму на 7-й минуте ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с венгерским «Ференцварошем» (33:22), который проходил в Ростове-на-Дону. Петрова неудачно ступила на ногу и покинула площадку с помощью врача и Юлии Манагаровой, после чего линейная так и не вышла на площадку, сообщает пресс-служба ростовской команды.

По окончании матча гандболистке было проведено МРТ-исследование, которое показало разрыв крестообразных связок.

«Финал четырёх» Лиги чемпионов, куда по итогам четвертьфинала с «Ференцварошем» второй год подряд вышел российский клуб, пройдёт 11–12 мая в Будапеште. Соперниками «Ростов-Дона» станут венгерский «Дьёр», норвежский «Кристиансанд» и французский «Метц».