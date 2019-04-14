Вяхирева — о победе над «Фенецварошем» в ЛЧ: 60 минут тотального счастья

Правая полусредняя российского клуба «Ростов-Дон» Анна Вяхирева прокомментировала разгромную победу над венгерским «Фенецварошем» со счётом 33:22, которая позволила команде выйти в «Финал четырёх» женской гандбольной Лиги чемпионов.

«Шестьдесят минут тотального счастья и удовольствия. На площадке я провела сколько? Минут семь? Вообще неважно. Счастлива находиться рядом с девчонками, болеть за них. Очень скучала и старалась насладиться каждым эпизодом, каждой деталью игры.

Изначально Амброс Мартин говорил, что я не выйду ни при каких обстоятельствах, кроме каких-то совсем критичных. Никак не ожидала, что пойду в игру уже в первом тайме. Кто знает, может, этот момент и был переломным. Мы вели с преимуществом в мяч, а уходили на перерыв уже с «плюс шесть». Когда делаешь такой задел к перерыву, потом играть намного проще.

Нервничала перед матчем, но думала не о руке. Было приятное волнение, что-то детское и искреннее. Меня реально «трухало» немножко. Одновременно очень хотелось выйти на площадку, и одолевало волнение, ведь все понимают, что я пока не могу играть на максимуме, но очень хочется быть сопричастной. Не люблю, когда что-то не получается, тем более подолгу. Мой внутренний перфекционист немного задёргался. Но всё в итоге сложилось прекрасно", — цитирует Вяхиреву «Гандбол. Быстрый центр».