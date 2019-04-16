«Ростов-Дон» сыграет с «Мецем» в «Финале четырёх» женской гандбольной ЛЧ

В полуфинальном матче «Финала четырёх» женской гандбольной Лиги чемпионов соперником «Ростова-Дон» станет французский «Мец», сообщает официальный сайт российского клуба. Жеребьёвка прошла сегодня, 16 апреля, в Будапеште.

В другом полуфинальном поединке сыграют норвежский «Вайперс» и венгерский «Дьёр».

«Финал четырёх» Лиги чемпионов состоится в Будапеште (Венгрия) 11–12 мая. 11 мая пройдут полуфинальные встречи, а на следующий день — матч за третье место и финал.

Напомним, в четвертьфинале соревнований «Ростов-Дон» оказался сильнее венгерского «Ференцвароша» — в гостях российский клуб победил со счётом 29:26, а на своей площадке — 33:22. «Ростов-Дон» вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов второй год подряд.