Синхронистка Ромашина — о возвращении в спорт: ожидала худшего физически

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина прокомментировала успешное возвращение в профессиональный спорт. Ромашина и Светлана Колесниченко одержали победу в технической программе на этапе Мировой серии в Казани. Для Ромашиной это был первый официальный старт после паузы в карьере, связанной с рождением ребёнка.

«Я не тренировалась два года полностью. Ожидала худшего физически. Думала, что будет тяжелее. Это нелегко, но я довольна собой. Тяжело, что после тренировок дома ждёт основная работа – работа мамой. Тяжело оставлять ребёнка надолго, сердце разрывается, но это моя работа.

Главная оценка — это оценка тренера, а он доволен нами. На данном этапе мы сделали всё, что могли. Не совсем была обычная подготовка, пришлось кое-что видоизменять. Довольна выступлением после возвращения в спорт. Рада, что оно состоялось дома, в Казани. Мама смогла приехать посмотреть. Мы со Светой впервые здесь выступали шесть лет назад на чемпионате России. Для нас это символичный выход в свет. Кажется, всё удалось.

Произвольная программа? Это будет интересно. Завтра все увидят программу «Инопланетянин», которую уже показывали в 2015 году. Она усложнена, видоизменена, но она сделана с расчётом на то, что на чемпионате мира будет новая программа. Пусть это будет интригой", — приводит слова Ромашиной «РИА Новости».