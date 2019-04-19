Сборная России сыграет с «Дельтой» в полуфинале InterCup по пляжному футболу

Состоялись матчи третьего тура проходящего в Санкт-Петербурге международного турнира по пляжному футболу InterCup.

В матче за первое место в группе А саратовская «Дельта» уступила сборной Италии со счётом 1:4. Единственный гол в составе российской команды забил Андрей Виноградов.

В группе В питерский «Кристалл» разгромил самарские «Крылья Советов» — 10:0. Покер в активе Дмитрия Шишина, по дублю оформили Дмитрий Карташов и Владислав Аксёнов. Сборная России, заранее гарантировавшая себе первое место в группе В, нанесла поражение питерскому «Сити» — 4:1.

В полуфинале 20 апреля сборная России сыграет с «Дельтой», а команда Италии – с «Кристаллом».

Пляжный футбол. InterCup. Санкт-Петербург

Третий тур

Группа А

Турция – «Альянс» (Санкт-Петербург) – 5:3 (3:3, 1:0, 1:0).

Италия – «Дельта» (Саратов) – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

Группа В

«Крылья Советов» (Самара) – «Кристалл (Санкт-Петербург) – 0:10 (0:3, 0:2, 0:5).

Россия – «Сити» (Санкт-Петербург) – 4:1 (3:0, 1:1, 0:0).